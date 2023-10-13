سون يعادل صلاح في الدوري الإنجليزي

عادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام نظيره الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد سون هيونج مين جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز بذلك النجم الكوري الجنوبي بالجائزة للمرة الرابعة في مسيرته، ليعادل رقم محمد صلاح الذي حقق الجائزة 4 مرات أيضا مع ليفربول.

وحقق النجم الكوري الجائزة في سبتمبر 2016، وأبريل 2017، وأكتوبر 2020، وسبتمبر 2023، بينما فاز صلاح بالجائزة في نوفمبر 2017، وفبراير 2018، ومارس 2018، وأكتوبر 2021.

A Son-sational month for the South Korean! 🤩 Son Heung-min is September's @EASPORTSFC Player of the Month 🏆#PLAwards pic.twitter.com/LdeDUg2o8i — Premier League (@premierleague) October 13, 2023

وسجل سون 6 أهداف في 4 مباريات لعبها في سبتمبر ضد كل من بيرنلي، وشيفيلد يونايتد، وليفربول، وأرسنال.

وأحرز سون 3 أهداف "هاتريك" في مرمى بيرنلي، وثنائية أمام أرسنال، وهدفًا ضد ليفربول.

وتفوق صاحب الـ31 عاما على 6 لاعبين كانوا مرشحين لنيل هذه الجائزة معه، وهم محمد صلاح، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، وجارود بوين (وست هام)، وبيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، وكيران تريبير (نيوكاسل يونايتد)، وأولي واتكينز (أستون فيلا).

يُذكر أن توتنهام يحافظ على سجل الفريق خاليًا من الهزائم منذ بداية المسابقة، ليتصدر الترتيب رفقة أرسنال برصيد 20 نقطة لكل منهما.