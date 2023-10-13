منشورات التهجير تملأ سماء غزة.. رفض عربي وأوروبي لمطالب الاحتلال

أثارت دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة جميع المدنيين في مدينة غزة، الذين يزيد عددهم على مليون نسمة، إلى التوجه إلى الجنوب خلال 24 ساعة، فيما حشد الدبابات بالقرب من قطاع غزة استعدادا لغزو بري متوقع.

وألقى طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على القطاع غزة تطالب السكان بالتوجه نحو الجنوب.

وسارعت حماس إلى رفض هذا الأمر. وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات بمئات الصواريخ من غزة على إسرائيل الجمعة.

وقالت حركة حماس التي تسيطر على القطاع "شعبنا الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعوته لهم في غزة إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى الجنوب أو إلى مصر".

وأعلنت الأمم المتحدة رفضها طلب جيش الاحتلال، إلا أنها أكدت أن وكالتها لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستنقل مقرّ عملياتها وموظفيها الأجانب إلى جنوب القطاع بهدف "مواصلة عملياتها الإنسانية ودعمها لطواقمها واللاجئين الفلسطينيين في غزة".

رفض التهجير القسري

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان اليوم الجمعة أنه "يرفض التهجير القسري" للفلسطينيين في غزة.

وقال التقرير إن مثل هذا الحدث سيشكل "نكبة ثانية"، في إشارة إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين في حرب عام 1948 التي أعقبت قيام إسرائيل.

وأضاف عباس أنه يجب السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في القطاع الساحلي المحاصر لمنع وقوع كارثة إنسانية.

تحذير أردني

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الجمعة إسرائيل من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا، حتى داخليا، بعد إصدار إسرائيل أوامر لسكان غزة بالانتقال إلى الجزء الجنوبي من القطاع.

وحذر الملك في بيان نشره حساب الديوان الملكي الهاشمي على منصة إكس "من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، مشددا على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين".

غير واقعي

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن دعوة إسرائيل لأكثر من مليون فلسطيني في غزة للانتقال إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة "غير واقعية".

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي في بكين بعد محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي "بالتأكيد يجب تحذير المدنيين من العمليات العسكرية المقبلة، لكن من غير الواقعي على الإطلاق أن يتمكن مليون شخص من التحرك خلال 24 ساعة".

أمر صعب

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي اليوم الجمعة إن دعوة إسرائيل لتحرك ما يربو على مليون مدني في شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة ستكون "أمرا صعبا".

وأضاف كيربي في مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي) "هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جدا".

ومضى يقول "نفهم ما يحاولون القيام به ولماذا يحاولون القيام بذلك. إنها محاولة لعزل السكان المدنيين عن حماس التي هي هدفهم الحقيقي".

حفرة من الجحيم

وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة طلب إسرائيل نقل أكثر من مليون مدني من شمال غزة خلال 24 ساعة بأنه "مروع" وقالت إن القطاع يتحول بسرعة إلى "حفرة من الجحيم".

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان "طلب القوات الإسرائيلية بنقل أكثر من مليون مدني يعيشون في شمال القطاع خلال 24 ساعة مروع".

وأضاف "هذا لن يؤدي إلا لمستويات غير مسبوقة من البؤس ويدفع الناس في غزة أكثر نحو الهاوية".

وذكر لازاريني أن أكثر من 423 ألف شخص نزحوا بالفعل، ولاذ أكثر من 270 ألفا بملاجئ الأونروا.

وتابع قائلا "نطاق وسرعة الأزمة الإنسانية التي تتكشف تقشعر له الأبدان. غزة تتحول سريعا لحفرة من الجحيم وعلى شفا الانهيار".

وقالت الأونروا في وقت سابق اليوم الجمعة إنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية.

مستوى من الخسائر "غير مقبول على الإطلاق"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن شن إسرائيل عملية برية في غزة سيؤدي إلى مستوى من الخسائر في صفوف المدنيين سيكون "غير مقبول على الإطلاق".

وقال بوتين إن استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية "محفوف بعواقب وخيمة على جميع الأطراف".

وأضاف "الأهم من ذلك أن سقوط ضحايا من المدنيين سيكون غير مقبول على الإطلاق. المسألة الأساسية الآن هي وقف إراقة الدماء". وكان يتحدث خلال قمة في قرغيزستان مع دول أخرى كانت يوما جزءا من الاتحاد السوفيتي.