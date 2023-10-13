نايف الراجحي الاستثمارية راعيا لموسم الرياض 2023 بحلته الجديدة

بارك تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه لمجموعة نايف الراجحي الاستثمارية رعايتها لموسم الرياض بحلته الجديدة كراعي للضيافة ضمن الفعاليات العالمية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "كما سيتم اضافة مجمع رملة تيرازا ضمن المناطق المصاحبة للموسم".

شركة نايف الراجحي الاستثمارية هي شركة سعودية مقرها في الرياض ولها مكاتب في دبي ولندن. نستثمر في العقارات وأسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ.

الشركة تأسست علم 2012، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي نايف صالح الراجحي.

تعمل شركة نايف الراجحي الاستثمارية من خلال مكاتبها في الرياض ودبي ولندن.

وقد استثمرت في أكثر من 40 شركة في 13 قطاعًا مختلفًا ضمن 6 دول. وتضم محفظتها العديد من المشاريع في مجالات: العقارات والفن المعماري والهندسة، وإدارة المرافق والضيافة والترفيه وغيرها. فيما تملك الشركة صندوقين عقاريين، أحدهما المستثمر للأوراق المالية، الذي يبلغ حجمه 26.7 مليون دولار.

في يناير 2022، استحوذت شركة نايف الراجحي للاستثمار على أسهم شركة (Beez Logistics) لتوسيع عملياتها اللوجستية في المملكة العربية السعودية، مع أكثر من 100 نقطة توزيع وأسطول يضم أكثر من ألف مركبة.