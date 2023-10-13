هوميلز يكشف طموحه مع منتخب ألمانيا

يتطلع ماتس هوميلز، مدافع بوروسيا دورتموند، لمواصلة الظهور في قائمة منتخب ألمانيا، مشيرًا إلى أمنيته بالمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي تقام على الأراضي الألمانية، على أقل تقدير.

وقال هوميلز، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة ودية غدا السبت، "لا أخطط للعب في أي بطولات أخرى في 2028، و2030، نحن الآن نركز فقط على البطولة التي تقام الصيف المقبل. وبعد ذلك سنرى نتائجها".

وأضاف هوميلز عن إمكانية مشاركته كأساسي أمام المنتخب الأمريكي "أنا مستعد عندما يتم استدعائي".

وأوضح المدافع أنه مستعد أيضًا لإظهار جودته في القيادة وهو الأمر الذي يتوقعه منه ناجلسمان.

وقال "بالطبع ناجلسمان يتوقع مني أن أتولى التنظيم داخل الملعب. إنه دور أحب القيام به لأن هذه طبيعتي".

وكان هوميلز، الذي فاز بمونديال 2014، يلعب أساسيًا مع المنتخب الألماني، لكنه على غرار المخضرم توماس مولر وجيروم بواتينج، استبعد عام 2019 من قبل يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب في ذلك التوقيت، عقب الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأعيد استدعاء هوميلز ومولر مرة أخرى للمنتخب قبل بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في عام 2021، ولكن المدافع استبعد مجددا عقب البطولة، حتى ضمه المدير الفني للمنتخب الألماني الحالي جوليان ناجلسمان مرة أخرى لقائمة المنتخب استعدادا للمباراتين الوديتين أمام أمريكا والمكسيك.

وتدرب المنتخب الألماني أمس الخميس، بدون جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونيخ، الذي يعاني من نزلة برد خفيفة، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيغيب عن مباراة السبت .

وستكون هذه هي أول مباراة يتولى فيها ناجلسمان قيادة المنتخب الألماني، بعدما جرى تعيينه خلفا لهانزي فليك.