إدراج 5 رياضات إضافية في أولمبياد لوس أنجليس 2028

وافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على إدراج 5 رياضات إضافية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في لوس أنجليس عام 2028، ليس من بينها الملاكمة.

وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة بعد اجتماع المجلس التنفيذي في مومباي، إنه تقرر الموافقة على إدراج رياضات الكريكيت، والبيسبول/السوفتبول، وكرة قدم العلم، ولاكروس، والإسكواش.

وجرى اقتراح إدراج جميع هذه الرياضات من جانب اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، ويفترض الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية، خلال الاجتماع المقرر في مومباي بين يومي 15 و17 أكتوبر الجاري.

وصرح باخ "اختيار هذه الرياضات الخمس يتماشى مع ثقافة الرياضات الأمريكية وسيعرض الرياضات الأمريكية الشهيرة أمام العالم إلى جانب جلب الرياضات الدولية إلى الولايات المتحدة. هذه الرياضات ستجعل أولمبياد لوس أنجليس 2028 استثنائيا."

وكانت البيسبول والسوفتبول ضمن الألعاب الأولمبية في عدة نسخ سابقة، آخرها دورة طوكيو التي أقيمت عام 2021، بينما كانت الكريكيت مدرجة ضمن نسخة باريس 1900 .

أما لعبة اللاكروس، فستكون ضمن الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة بعد نسختي سانت لويس 1904 ولندن 1908 .

أما كرة قدم العلم والإسكواش فستكونان ضمن الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في حال موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية على القرار.

وأشار باخ إلى أنه تقرر أيضًا إعادة الخماسي الحديث ومنافسات الحواجز ورفع الأثقال إلى البرنامج الأولمبي.

أما الملاكمة فلا تزال خارج البرنامج الأولمبي، حيث لم تعترف اللجنة الأولمبية الدولية بعد باتحاد دولي جديد للملاكمة بعد أن أوقفت الاتحاد الدولي للملاكمة (آي.بي.إيه) في عام 2019 بسبب قضايا مختلفة تتعلق بالحوكمة والإدارة المالية والشفافية والتحكيم والعدالة.

وبعدها جرى إقصاء الاتحاد الدولي للملاكمة من تصنيفات اللجنة الأولمبية الدولية وفقا لتصويت في اجتماع استثنائي عقد افتراضيا في حزيران/يونيو الماضي.

وكانت منافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو قد أديرت من قبل فريق عمل تابع للجنة الأولمبية الدولية، ومن المقرر أن يتكرر الأمر نفسه في أولمبياد باريس 2024 .

وجرى تشكيل هيئة جديدة تحت مسمى رابطة الملاكمة العالمية من أجل تأمين مستقبل الملاكمة في الألعاب الأولمبية، لكن لم يجر الاعتراف بها بعد من جانب اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال باخ "لن أكِل من قول إننا نريد الملاكمة ضمن البرنامج الأولمبي".