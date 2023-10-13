للمرة الثالثة.. المغرب يؤكد تنظيم كأس العالم للأندية 2029

كشف فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن استضافة بلاده بطولة كأس العالم للأندية 2029، رفقة البرتغال وإسبانيا.

وقال لقجع، في تصريحات أبرزتها صحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم الجمعة، "دائما ما يقوم البلد المنظم لكأس العالم باستضافة مونديال الأندية قبل عام واحد من البطولة المرتقبة".

وتابع لقجع "كأس العالم للأندية في نسخة 2025 التي ستضم 32 فريقا سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تستضيف أيضًا كأس العالم 2026".

وتابع المسؤول المغربي "سننظم مونديال الأندية في 2029 رفقة إسبانيا والبرتغال لنؤكد جاهزيتنا لاستضافة الحدث العالمي 2030".

وفي حال استضاف المغرب كأس العالم للأندية 2029، فإنها ستكون المرة الثالثة التي يستضيف فيها البطولة، بعد نسختي 2013 و2022.

لكن نسخة 2029 ستكون المرة الأولى التي ستقام فيها البطولة في المغرب بشكلها الحديث، بمشاركة 32 فريقًا، وهو النظام الذي سيبدأ تطبيقه بدءًا من نسخة 2025.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية (نسخة 2023)، في ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بمشاركة 7 فرق، تمثل أبطال القارات، إضافة إلى الاتحاد، بطل دوري روشن للمحترفين، بصفته مستضيف البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن مؤخرا عن فوز المغرب بحق استضافة كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا.

ومن المقرر إقامة أول 3 مباريات بمونديال 2030 في 3 دول أخرى بقارة أمريكا الجنوبية، وهي في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

يأتي ذلك بمناسبة مرور 100 عام على إقامة أول نسخة مونديالية والتي تعود إلى 1930 في أوروجواي.

وقبل كأس العالم 2030، ينظم المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.