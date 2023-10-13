الأخضر السعودي ينتزع تعادلًا قاتلًا من نيجيريا في مباراة ودية (فيديو)

أوقف المنتخب السعودي مسلسل هزائمه، وانتزع تعادلًا بنتيجة 2-2 من نظيره النيجيري في الوقت القاتل من مباراتهما الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "بورتيماو" في معسكر البرتغال.

وهذه هي ثالث مباراة ودية يخوضها المنتخب السعودي تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد الخسارة على يد كوستاريكا بنتيجة 1-3، وكوريا الجنوبية بنتيجة 0-1 في توقف سبتمبر الماضي.

ورغم التعادل، إلا أن المنتخب السعودي واصل سلسلة عدم الفوز للمباراة السابعة على التوالي بعد الانتصار التاريخي على الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب السعودي لانطلاقة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، نوفمبر المقبل، إضافة إلى بطولة كأس أمم آسيا 2023 التي تقام في قطر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية مباراة ودية أخرى ضد مالي على نفس الملعب يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الأخضر السعودي هو البادئ بالتسجيل عن طريق البديل سلمان الفرج، العائد إلى صفوف المنتخب في التوقف الدولي الجاري.

وأحرز الفرج هدفه في الدقيقة 60، حيث لعب كرة ثابتة من الناحية اليمنى، غالطت الحارس فرانسيس أوزوهو ودخلت الشباك.

وكادت الفرصة تتاح للمنتخب السعودي من أجل زيادة غلته، حين اصطدم الكرة بيد مدافع نيجيريا داخل منطقة الجزاء بعد كرة من البديل الآخر سالم الدوسري في الدقيقة 70، إلا أن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء.

فرحة المنتخب السعودي بالتقدم لم تستمر طويلًا، إذ أدرك الفريق الأفريقي التعادل في الدقيقة 72 بتوقيع فيكتور بونيفاس، الذي حوّل كرة عرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل الشباك.

لم يهدأ المنتخب النيجيري، وبحث عن هدف التقدم، وكان له ما أراد بعد 9 دقائق فقط.

وأضاف كليتشي إيناتشو الهدف الثاني لفريق النسور النيجيرية من تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمد العويس.

وفي الدقيقة 83، اصطدمت الكرة بيد مدافع نيجيريا داخل منطقة الجزاء من جديد بعد تمريرة أخرى من الدوسري، لكن الحكم رفض مرة ثانية احتساب ركلة جزاء للأخضر.

وظن منتخب نيجيريا أنه حقق الفوز بالمباراة، لكن محمد كنو كان له رأي آخر، حيث سجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني.

لاعب الهلال سدد كرة من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، غالطت الحارس، ودخلت الشباك.