روسيا: نرفض الاجتياح البري لغزة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تعارض احتلال إسرائيل لقطاع غزة في حال قررت إسرائيل تنفيذ عملية برية في القطاع.

وأضاف بوغدانوف خلال تصريحات صحفية أن روسيا تعارض مفهوم الاحتلال، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد أن أساس السلام والأمن يكمن في التوصل إلى تسوية تقوم على مبدأ "الأرض مقابل السلام". وأضاف أن هذا يشمل التطبيع على أن يتم انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة.

يأتي هذا التصريح في سياق التوترات الدائرة بين إسرائيل وغزة وتصاعد العنف في المنطقة.

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