الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1900 قتيل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل، من بينهم 614 طفلاً و370 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 7696 مواطنًا بجراح مختلفة، يتضمن 2000 طفلاً و1400 امرأة.

وطالبت وزارة الصحة بوقف فوري لجرائم الاحتلال التي أسفرت عن مأساة تلك الأعداد، حيث أشارت إلى أن الاحتلال استخدم أساليب خادعة لإجبار المواطنين على النزوح ثم قام بتكثيف هجماتهم عليهم، وراح ضحيتها 200 مواطن، بينما تم إبادة 50 عائلة داخل منازلها خلال النزوح القسري.

كما أكدت الوزارة أن الاحتلال استهدف وقتل الكوادر الطبية والإسعافية أثناء أداء مهامها الإنسانية في إخلاء الضحايا، مما أسفر عن استشهاد 15 منهم وإصابة 27 آخرين.

من جهة أخرى، تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة ونقل المرضى والطواقم إلى مستشفى النصر للأطفال بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض، وهو المستشفى الثاني الذي يخرج عن الخدمة في القطاع بسبب الهجمات.

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