الأخدود يكشف موقفه بعد رفض احتجاجه ضد الهلال

كشف حسن مرزوق، الرئيس التنفيذي للأخدود، موقف ناديه بعد رفض الاحتجاج الذي تقدم به النادي لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الهلال، وزعم فيه عدم قانونية إشراك علي البليهي في مباراة الفريقين.

وحقق الهلال فوزًا ثمينًا على الأخدود بثلاثية نظيفة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

وشارك البليهي في المباراة كاملة، وساهم في الحفاظ على نظافة شباك "الزعيم".

وتقدم الأخدود باحتجاج ضد مشاركة البليهي في المباراة بحجة أنه حصل على 4 بطاقات صفراء قبل المباراة وبالتالي يجب إيقافه، لكن لجنة الانضباط رفضت هذا الاحتجاج، وأكدت صحة مشاركة المدافع.

وقال مرزوق، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، إن الأخدود لا يزال يدرس مع محامي النادي إمكانية تقديم استئناف ضد قرار رفض الاحتجاج.

وأضاف "نحترم كل القرارات الصادرة من لجان الاتحاد السعودي، ولكن لدينا ثقة في صحة موقفنا، وسنعمل على حفظ حقوق النادي بكل الطرق القانونية".

وحصل البليهي على 3 بطاقات صفراء فقط قبل مباراة الأخدود، جاءت أمام كل من أبها في الجولة الأولى، والاتحاد في الجولة الخامسة، والشباب في الجولة الثامنة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن لجنة الاستئناف سترفض اعتراض الأخدود على القرار حال تقدم به، كون اللاعب لم يحصل سوى على 3 بطاقات صفراء، وأن ما يتردد بشأن وجود بطاقة رابعة في تقرير الحكام لمباراة الفيحاء ليس صحيحاً على الإطلاق.