الممثل الدائم للبرازيل بالأمم المتحدة يحذر من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

قال نائب الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة، نوربرتو موريتي إن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد تصل في النهاية لأيدي الإرهابيين، مما يهدد الاستقرار على المدى الطويل.

وأضاف الدبلوماسي البرازيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن الذي دعت إليه روسيا لبحث إمدادات الأسلحة الغربية لكييف: "تسبب عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى مناطق النزاع مخاطر جسيمة على السلام والأمن، فبعد مرور سنوات على وقف القتال، تظل الأسلحة المستخدمة في النزاعات تسبب ضررًا للمدنيين أو تنتهي بالوصول لأيدي المنظمات الإجرامية والإرهابية، وبالتالي فإنها تشكل عاملاً مزعزعاً للاستقرار على المدى الطويل."

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