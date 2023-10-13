الخارجية الأمريكية: بايدن مع حل الدولتين

أكّد وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ "الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ أشار بأنّه مع حلّ الدّولتين".

ولفت المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ صموئيل وربيرغ، في تصريح إلى قناة "الجديد"، إلى أنه "لدينا قلقًا شديدًا بالنّسبة للرّهائن لدى حماس، والهجوم الأخير من الفريق المذكور هو هجوم إرهابي ولم يكن فقط على ​إسرائيل​".

وأوضح أنّ "إيصال المساعدات الإنسانيّة صعب جدًّا، وسط الهجمات الصّاروخيّة الإرهابيّة المستمرّة من حماس"، مبيّنًا "أنّنا نقدّم المساعدات لإسرائيل للدّفاع عن نفسها، وليس للولايات المتحدة فرض أيّ تدابير على إسرائيل".

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