فرنسا تحجز مقعدها في “يورو 2024” بعد الفوز على هولندا

حجز المنتخب الفرنسي، وصيف بطل كأس العالم، مقعده في نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وتأهل منتخب فرنسا إلى النهائيات بعد فوزه على مضيفه هولندا بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السابعة لحساب المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة للبطولة.

ونصّب كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، نفسه رجلًا للمباراة بتسجيله هدفي فوز فريق الديوك في الدقيقتين 7 و53.

أما هدف المنتخب الهولندي فأحرزه كويليندشي هارتمان قبل 6 دقائق على صافرة النهاية.

وحقق منتخب فرنسا فوزه السادس في 6 مباريات لعبها حتى الآن في التصفيات بالعلامة الكاملة، حيث يتصدر المجموعة برصيد 18 نقطة.

وابتعد منتخب فرنسا بفارق 9 نقاط كاملة عن نظيره الهولندي، الذي يحتل المركز الثالث وله 3 مباريات متبقية.

ويمكن لمنتخب الطواحين أن يعادل حصيلة نظيره الفرنسي بنهاية التصفيات، لكن فريق الديوك سيتفوق وقتها بفارق المواجهات المباشرة، إذ كان فاز أيضًا في مباراة الذهاب برباعية نظيفة.

ويبقى أمل منتخب هولندا قائمًا في التأهل إلى النهائيات، لكن من خلال بطاقة المركز الثاني.

ويأتي منتخب اليونان في المركز الثاني حاليًا برصيد 12 نقطة، ويتبقى له مباراتان.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، علمًا بأن التصفيات تشمل 10 مجموعات.

وينضم الـ20 منتخبًا إلى المنتخب الألماني صاحب الأرض الذي تأهل تلقائيًا، فيما سيتبقى 3 مقاعد، يحجزها أفضل المنتخبات التي حصلت على المركز الثالث في المجموعات العشر.