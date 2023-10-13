إنجلترا تستعد لإيطاليا بفوز ودي على أستراليا

حقق منتخب إنجلترا فوزًا معنويًا على ضيفه الأسترالي بهدف، مساء الجمعة، في مباراة ودية دولية أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وسجل أولي واتكينز هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 57.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة نظيره الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة بتصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقرر إقامتها في ألمانيا.

ويتصدر فريق الأسود الثلاثة المجموعة برصيد 13 نقطة، ويحتاج نقطة واحدة من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى التي تضم أيضًا مقدونيا الشمالية وأوكرانيا ومالطة.

من جانبه، سيخوض المنتخب الأسترالي مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره النيوزيلندي، كما أنه سيشارك في نهائيات كأس أمم آسيا المقرر إقامتها في قطر في يناير المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سوريا وأوزبكستان والهند.

وفي مباراة ودية دولية أخرى أقيمت الجمعة أيضًا، تعادل منتخبا جنوب أفريقيا وضيفه إسواتيني.

ولم ينجح الفريقان في ترجمة الفرص السانحة طوال 90 دقيقة والوقت المحتسب بدلا من الضائع إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويخوض منتخب جنوب أفريقيا مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب كوت ديفوار، فيما يلعب منتخب إسواتيني وديا مع بوتسوانا يوم الإثنين المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير المقبل، منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات تونس ومالي وناميبيا، بينما لم يتأهل منتخب إسواتيني إلى النهائيات.