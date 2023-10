بسبب الدوري السعودي.. مدرب إنجلترا يدافع عن هندرسون بعد هجوم الجماهير

أبدى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، حالة من التعجب إزاء قيام الجماهير بتوجيه صافرات استهجان ضد جوردان هندرسون خلال المباراة الودية أمام المنتخب الأسترالي على ملعب ويمبلي مساء أمس الجمعة.

وأثيرت حالة من الدهشة عندما انتقل هندرسون /33 عاما/ الذي كان قائدا لفريق ليفربول، إلى الدوري السعودي، حيث انضم إلى صفوف الاتفاق الذي يدربه ستيفن جيرارد في صفقة مثيرة للجدل قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني.

وسبق أن تعرض هندرسون لانتقادات من مجتمع المثليين بسبب قراره بالانضمام إلى الدوري السعودي.

ولم يتعرض هندرسون لردود فعل سلبية خلال مباراتي المنتخب الإنجليزي أمام أوكرانيا واسكتلندا في سبتمبر الماضي، لكن الوضع بدا مختلفا خلال أول مباراة للمنتخب الإنجليزي على أرضه منذ إبرام صفقة انتقال هندرسون إلى الاتفاق السعودي.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Southgate: “Can’t understand why booing Henderson, a player with 79 caps for England…”.

“His commitment and what he has delivered for England is exceptional. His role on and off the pitch is phenomenally important. Impossible to understand why they boo him”. pic.twitter.com/GjzgcfZDrZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2023