بسبب الدوري السعودي.. مدرب إنجلترا يدافع عن هندرسون بعد هجوم الجماهير

أبدى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، حالة من التعجب إزاء قيام الجماهير بتوجيه صافرات استهجان ضد جوردان هندرسون خلال المباراة الودية أمام المنتخب الأسترالي على ملعب ويمبلي مساء أمس الجمعة.

وأثيرت حالة من الدهشة عندما انتقل هندرسون /33 عاما/ الذي كان قائدا لفريق ليفربول، إلى الدوري السعودي، حيث انضم إلى صفوف الاتفاق الذي يدربه ستيفن جيرارد في صفقة مثيرة للجدل قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني.

وسبق أن تعرض هندرسون لانتقادات من مجتمع المثليين بسبب قراره بالانضمام إلى الدوري السعودي.

ولم يتعرض هندرسون لردود فعل سلبية خلال مباراتي المنتخب الإنجليزي أمام أوكرانيا واسكتلندا في سبتمبر الماضي، لكن الوضع بدا مختلفا خلال أول مباراة للمنتخب الإنجليزي على أرضه منذ إبرام صفقة انتقال هندرسون إلى الاتفاق السعودي.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Southgate: “Can’t understand why booing Henderson, a player with 79 caps for England…”. “His commitment and what he has delivered for England is exceptional. His role on and off the pitch is phenomenally important. Impossible to understand why they boo him”. pic.twitter.com/GjzgcfZDrZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2023

وأبدت الجماهير تذمرا لدى النطق باسم هندرسون ضمن القائمة قبل مباراة أمس على ملعب ويمبلي، والتي انتهت بفوز إنجلترا 1 / صفر، كما تعرض لصافرات استهجان لدى تبديله في الشوط الثاني.

وقال ساوثجيت بشأن تعامل الجماهير مع هندرسون :"أنا لا أفهم هذا حقا. إنه لاعب أعتقد أنه شارك في 79 مباراة مع المنتخب الإنجليزي حتى الآن، التزامه وما قدمه لإنجلترا يعد استثنائيا، والدور الذي يلعبه في المجموعة على الملعب وخارجه مهم للغاية."

وأضاف في تصريحات صحفية:"إنه اللاعب الذي احتضن لاعبين أمثال جود بيلينجهام بمجرد الانضمام للمنتخب، ويشكل نموذجا رائعا لكل المجموعة من خلال احترافيته وتعامله مع كل جانب من عمله."

"I really don't UNDERSTAND it!"😡 Gareth Southgate clearly not happy with England fans booing Jordan Henderson when the midfielder was substituted in England's 1-0 win against Australia! 🔗https://t.co/rkdGmIFg2U pic.twitter.com/M5VIJ2C1Px — Hayters TV (@HaytersTV) October 13, 2023

وتابع: "بعض الناس قرروا إطلاق صيحات الاستهجان. أنا حقا لا أفهم الهدف من ذلك، لدينا لاعبون يرتدون قميص المنتخب الإنجليزي. فلنمض قدما، سنواجه إيطاليا يوم الثلاثاء (في مباراة مهمة بتصفيات يورو 2024). فلنقف خلف هذا الفريق."

وأضاف مدرب المنتخب الإنجليزي :"أعرف أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا في المباراة أمام إستراليا ، لكن هذا كان بسبب التغييرات العديدة التي أجريناها وقد أعطينا اللاعبين مهمة صعبة، لأن التكيف مع العديد من التغييرات يعد أمرا صعبا."

وأنهى قائلا: "لكنني أود أن أقول إن هذا الفريق يقدم الكثير ويستحق كل لاعبيه دعم الجميع."