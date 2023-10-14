الداخلية: ضبط 16790 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 أكتوبر حتى 11 أكتوبر عن ضبط 16790 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة ( 16790 ) مخالفًا، منهم ( 10177 ) مخالفًا لنظام الإقامة، و ( 4523 ) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و ( 2090 ) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة ( 709 ) أشخاص ( 63% ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 34% ) إثيوبيو الجنسية، و ( 3% ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 86 ) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

خلال أسبوع.. ضبط 16790 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/eMENcco2dU — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 14, 2023

وتم ضبط ( 19 ) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 45724 ) وافدًا مخالفًا، منهم ( 38040 ) رجلاً، و ( 7684 ) امرأة.

وتمت إحالة ( 39941 ) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 1750 ) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 8745 ) مخالفًا.