“أشعر بحالة جيدة”.. كريستيانو رونالدو يرفض تحديد موعد اعتزاله

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تحديد موعد لاعتزاله وإنهاء مسيرته الحافلة، مؤكدا أنه يستمتع بكل لحظة يقضيها على الملعب طالما أنه لا يزال لاعبا.

وساعد رونالدو /38 عاما/ المنتخب البرتغالي في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا، إثر تسجيل ثنائية في المباراة التي انتهت بالفوز على سلوفاكيا 3 / 2 أمس الجمعة ضمن التصفيات.

وقال رونالدو: "ببساطة، الأمر يأتي خطوة بخطوة. أشعر بحال جيد".

وأضاف: "لا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر الـ 45 عاما أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية. الأمر ببساطة يتعلق بالاستمتاع بكل لحظة."

ورفع رونالدو رصيده إلى 125 هدفا خلال 203 مباريات مع المنتخب البرتغالي، وقد صرح قائلا عقب المباراة :"سعيد للغاية بهذا. هو رقم لم أكن أتوقع أن أصل إليه."

Estamos no EURO 2024!💪🏼🇵🇹

Muito feliz por ajudar Portugal a atingir mais uma fase final de uma grande competição.

Um agradecimento especial à Federação Portuguesa de Futebol e aos adeptos que estiverem presentes no estádio pela bonita homenagem!🙌🏼🇵🇹 pic.twitter.com/VXuHYh8Cgu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 13, 2023

وكان رونالدو قد رحل عن أوروبا في الشتاء الماضي لينتقل إلى اللعب في الدوري السعودي بالانضمام إلى صفوف النصر.

وأثنى مارسيلو سالازار، المدير العام لفريق النصر، بشكل كبير على رونالدو المتوج مع المنتخب البرتغالي بلقب يورو 2016 .

وقال سالازار في مقابلة لصحيفتي "ميونخر ميركور" و"تي.زد" :"في كل مرة تنظر فيها إلى أرقامه، تشعر بالدهشة. هو يبدو وكأنه ليس له حدود."

وأضاف :"لديه الكثير من الطموح. ويجب منحه الفرصة لمواصلة مشواره الاستثنائي في عالم كرة القدم، وهذا ما فعلناه."