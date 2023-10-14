تفاصيل أول مران للمنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة مالي

استأنف المنتخب السعودي اليوم السبت، تدريباته في معسكره المقام في مدينة لاجوس البرتغالية، بعد مباراة نيجيريا الودية.

وكان منتخب السعودية تعادل مع نظيره النيجيري بنتيجة 2-2 مساء أمس الجمعة في أولى مبارياته الودية في المعسكر البرتغالي.

وخاض الأخضر السعودي اليوم أولى الحصص التدريبية استعدادًا لمباراة مالي، وهي المباراة الودية الثانية في المعسكر، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وفرض الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب الأخضر مناورة تدريبية من 60 دقيقة أمام إحدى الفرق المحلية في منطقة البوفيرا، وشارك فيها العناصر التي لم تلعب المباراة التجريبية ضد نيجيريا، باستثناء زكريا هوساوي الذي واصل تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

وحسب ما ذكره الحساب الرسمي للمنتخب على منصة "إكس"، خصص مانشيني تمارين استرجاعية في النادي الصحي للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية.

ومنح مانشيني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية الصباحية، على أن يواصل اللاعبون تحضيراتهم بحصة تدريبية مغلقة، الأحد، استعدادا لمواجهة مالي التجريبية المقررة، الثلاثاء، في ختام المعسكر.

ويستعد المنتخب السعودي لانطلاقة التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، في نوفمبر المقبل، ثم نهائيات كأس آسيا 2023 في يناير المقبل.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر في يناير المقبل ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات عمان، تايلاند، وقيرغيزستان.