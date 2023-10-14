الصحة العالمية: التصعيد المتزايد في قطاع غزة يشكل “كارثة إنسانية وشيكة”

وصف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، الوضع الراهن في غزة بأنه "صعب للغاية"، مُحذِّرًا من أن التصعيد المتزايد يشكل "كارثة إنسانية وشيكة". وأكد أن العدد المتزايد من القتلى والجرحى، جنبًا إلى جنب مع نفاد الموارد الأساسية كالغذاء والمياه والوقود والأدوية، يضع القطاع في موقف صعب جدًا.

وأضاف أنه تم توجيه إمدادات صحية إلى مطار العريش المصري تحتوي على 78 مترًا مكعبًا من المواد الطبية، ومن المأمول أن يتم توجيهها على الفور إلى قطاع غزة بمجرد فتح ممر إنساني لها عبر معبر رفح.

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