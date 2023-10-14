جيش الاحتلال: 126 أسيرًا مؤكدًا في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 279 قتيلاً في صفوفه منذ بدء الهجوم.
وأضاف جيش الاحتلال أن هناك 126 أسيرًا مؤكدًا في غزة.
وكان رئيس بلدية قرية شبعا جنوب لبنان، محمد حرب، أعلن مقتل مدنين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في القرية.
وقال رئيس البلدية إن "شخصا وزوجته قضوا داخل بيتهما جراء القصف الإسرائيلي"، فيما يأتي مقتل المدنيين في سياق تصاعد التوتر في المنطقة الحدودية بين البلدين، حيث تشتد حدة القصف المتبادل بين ميليشيا حزب الله وحلفائها من الفصائل الفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.
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