اليونيسف: استشهاد 500 طفل فلسطيني وإصابة 600 آخرين بجروح والعدد في ازدياد

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة حتى الآن بلغ 500 طفل، بينما أصيب 1600 بجراح، مشيرةً إلى أن هذه الأعداد في ازدياد.

وأشارت المنظمة إلى صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، والذي قد يصل إلى الكارثية في ظل الحرب المتواصلة منذ أيام.

وأفاد مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس أن التأثير على العائلات والأطفال يتعدى الوفيات والإصابات إلى انعدام الأمن وانقطاع الإمدادات، في ظل قطع المياه والكهرباء، مشدداً على أهمية إيصال المعونات إلى داخل غزة، وأن الحل الوحيد يكمن في وقف العنف، عاداً تهجير أكثر من مليون فلسطيني إلى جنوب غزة تصعيداً خطيراً للوضع الإنساني.

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