رئيس البرمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة

دعا رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والحاسم لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية فوراً إلى القطاع.

وجاء ذلك في كلمة العسومي خلال ترؤسه أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث، التي عُقدت اليوم بالجامعة العربية بالقاهرة.

وأكد العسومي أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التهجير القسري لسكان قطاع غزة، ومطالبتهم بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً، وتهديد حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وعوائلهم، وقطع الماء والكهرباء والخدمات عنهم، هي جرائم حرب من الدرجة الأولى، تعكس أقصى درجات استخفاف سلطة الاحتلال بقواعد القانون الدولي.

وعلى صعيد الأزمات القائمة في المنطقة العربية، نوّه العسومي بدعم البرلمان العربي لجميع المساعي العربية والدولية التي تهدف لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته، معربًا عن إدانته استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها وجرائمها التي تعرقل جهود تحقيق السلام في اليمن.

وفي إطار التطورات التي تشهدها دولة ليبيا، دعا رئيس البرلمان الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، والمُضي قدماً نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واستكمال الاستحقاقات التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

وبشأن الوضع في السودان، أكد رئيس البرلمان العربي، ضرورة أن يكون للدول العربية دورًا أكبر في حل هذه الأزمة الخطيرة، بما يحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش السوداني، ومقدرات شعبه العزيز، مثمنًا المساعدات التي تقدمها العديد من الدول العربية للأشقاء في السودان.

وفي إطار بعض التطورات الإيجابية التي تشهدها بعض الدول العربية وسط هذه الأزمات المتلاحقة، هنأ العسومي، المملكة المغربية، بمناسبة اختيارها ضمن الدول المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، مؤكداً الدعم التام لملف المملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، وثقته في قدرة المملكة على أن تبهر العالم من خلال تنظيمها لهذا الحدث العالمي.

كما هنأ رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ودولة قطر على استضافتها وتنظيمها معرض "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" الذي يعد أول معرض دولي للبستنة يُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تبهر العالم من خلال تنظيمها لهذا الحدث العالمي.

إقرأ أيضًا:

الجامعة العربية: هدنة إنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ قريبا