5 مباريات تكشف معاناة دفاع النصر

يبدو أن النصر يعاني على المستوى الدفاعي هذا الموسم في دوري روشن للمحترفين، الأمر الذي تكشفه الأرقام والإحصاءات.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بعد انقضاء 9 جولات، برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الاتحاد، صاحب نفس الرصيد، بينما يتصدر الهلال جدول الترتيب بـ23 نقطة.

ورغم الغزارة التهديفية للنصر هذا الموسم، بتسجيله 26 هدفًا، يتقاسم بها صدارة قائمة الأكثر تهديفًا مع الهلال حتى الآن، إلا أن الفريق الأصفر يعاني دفاعيًا، خصوصًا أن الأخدود، الصاعد حديثًا هذا الموسم وصاحب المركز الـ14، استقبل نفس العدد من الأهداف.

واستقبلت شباك النصر حتى الآن 12 هدفًا، بمعدل هدف كل 1.3 هدف في كل مباراة.

ولا يعد النصر بين أقوى 5 فرق من الناحية الدفاعية هذا الموسم، رغم تواجده بالمربع الذهبي على مستوى النقاط.

إضافة إلى ذلك، فشل النصر في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات لعبها في دوري روشن، حيث ترجع آخر مرة حافظ فيها على نظافة شباكه إلى 29 أغسطس الماضي، عندما فاز على الشباب بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الرابعة.

وخلال الجولات الخمس الأخيرة استقبلت شباك النصر 8 أهداف، ما يعني أن فريق المدرب لويس كاسترو بحاجة إلى إعادة تنظيم أوراقه في الخط الخلفي.

وبشكل عام، حافظ النصر على نظافة شباكه في مباراتين فقط هذا الموسم، فإلى جانب مباراة الشباب، خرج أيضًا بشباك نظيفة أمام الفتح في الجولة الثالثة.