السفير الفلسطيني في لندن يشارك في مظاهرة حاشدة ضد العدوان الإسرائيلي

شارك السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زُملط، في مظاهرة حاشدة في لندن، تجمع عشرات الآلاف من المحتجين للتنديد بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

زُملط هتف خلال خطابه أمام المتظاهرين بشعارات تطالب بتحقيق العدالة من أجل فلسطين، داعياً الحضور للتعبير بكل فخر وكرامة، وعدم منح الأعداء أي ذريعة لكتم صوتهم.

المظاهرة جاءت في إطار "مسيرة من أجل فلسطين" نظمت في لندن كتعبير عن التضامن مع أهل قطاع غزة، وكدعم للقضية الفلسطينية ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية على غزة. تجمع الآلاف حاملين العلم الفلسطيني للمشاركة في هذه التظاهرة الوطنية.

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