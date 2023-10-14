الاتحاد الآسيوي يبعد الدوسري عن الهلال في مباراة الحزم

يغيب سالم الدوسري، نجم الهلال، عن صفوف فريقه في مباراة الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب التزامه بحضور مؤتمر صحفي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أمس الجمعة ترشح الدوسري لجائزة أفضل لاعب في القارة عن عام 2022، ليتنافس مع الثنائي القطري المعز علي، والأسترالي ماتيو ليكي.

ويقام مؤتمر صحفي يتحدث فيه اللاعبون المرشحون للجوائز المختلفة يوم 30 أكتوبر، على أن يقام الحفل في اليوم التالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" اليوم السبت أن الدوسري اتفق مع إدارة الهلال على عدم المشاركة في مباراة الحزم، المقرر إقامتها يوم 30 أكتوبر لحساب دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، لالتزامه بحضور المؤتمر الصحفي.

وسيغادر الدوسري، بحسب الصحيفة، من الرياض إلى الدوحة، العاصمة القطرية، مسرح الحفل الكبير، الذي ستُعلن فيه الأسماء الفائزة بجوائز الأفضل في القارة.

وقدم الدوسري أداءً مميزًا في 2022، قاده للترشح للجائزة.

صاحب الـ32 عامًا لعب 59 مباراة في مختلف المسابقات، سواء مع الهلال أو المنتخب السعودي، وتمكن من تسجيل 27 هدفا صناعة 10 أخرى، ليسهم بذلك في 37 هدفا بين التسجيل والصناعة.