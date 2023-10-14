إيموبيلي نادم على رفضه الانتقال إلى دوري روشن

أبدى تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، حسرته بعدما رفض عروضًا للعب في دوري روشن للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشهد الصيف الماضي انضمام عدد كبير من نجوم الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى إلى دوري روشن، على رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كريم بنزيما، والسنغالي ساديو ماني.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن إيموبيلي رفض عروضًا وصلت قيمتها إلى 35 مليون يورو للانضمام إى أحد أندية دوري روشن.

وقال إيموبيلي، في تصريحات لصحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية اليوم السبت، "فكرت في الانتقال إلى الدوري السعودي عندما وصلتني بعض العروض في الصيف، لكني قررت رفضها حتى أتمكن من مواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا، وأيضًا كي أضمن مكاني في منتخب إيطاليا".

وأضاف "الآن أفكاري ليست هي نفسها كما كانت في الصيف، أعتقد أنه ربما كان من الأفضل لو رحلت عن لاتسيو".

وتابع المهاجم الدولي صاحب الـ33 عامًا "بعد هذه البداية للموسم، سألت نفسي بعض الأسئلة، خصوصًا بعد الانتقادات من البعض الذين لم يقدروا لفتتي، وبدلاً من ذلك سألوني على الفور عن مقدار الأموال التي كان من الممكن أن يجنيها النادي من بيعي، هذا يؤلمني، لا أعتقد أن أحد مشجعي لاتسيو الحقيقيين سيوبخني بسبب شيء ما، لكن هي مسألة وقت فقط وسأكسب تأييد حتى أكثر المؤيدين تشككًا".

وسُئل إيموبيلي عما إذا كان سيرحل حال تلقى عرضًا سعوديًا جديدًا في يناير المقبل، فرد بقوله "لا أريد الإجابة الآن، أفكر في الأمر مع عائلتي، على أية حال، أحتاج أولاً إلى استعادة لياقتي البدنية، وعندما أتعافى تمامًا، يمكنني بعد ذلك اتخاذ قرار حقيقي".

ولعب إيموبيلي مع لاتسيو 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي، 7 في الدوري الإيطالي، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

واكتفى المهاجم بتسجيل هدفين فقط، جاءا في الدوري.

وتعرض إيموبيلي للإصابة في مباراة سيلتيك الأسكتلندي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم 4 أكتوبر الجاري، وغاب على إثرها عن مباراة أتالانتا في الدوري الإيطالي.

ويغيب إيموبيلي أيضًا عن معسكر منتخب إيطاليا، الذي يواجه مالطة وإنجلترا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.