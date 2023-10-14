البرازيل تعد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن التسوية في الشرق الأوسط

أعدت البرازيل مشروع القرار الخاص بها في مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية في الشرق الأوسط، والفرق بين الوثيقتين الروسية والبرازيلية هو ان الأخيرة تتضمن إدانة حركة "حماس".

ويتضمن المشروع البرازيلي، على خلاف المشروع الروسي، إدانة "الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس" في السابع من أكتوبر.

كما تدعو وثيقة البرازيل إسرائيل إلى التراجع عن أمرها لسكان غزة وممثلي الأمم المتحدة بمغادرة شمال القطاع إلى جنوبه.

كذلك يدعو المشروع البرازيلي إلى هدنة إنسانية من أجل إنشاء ممرات إنسانية إلى غزة.

إقرأ أيضًا:

نتنياهو يجري تقييما للوضع الأمني في غزة