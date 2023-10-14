تصفيات أمم أوروبا.. إيطاليا تكتسح مالطة والدنمارك تهزم كازاخستان

اكتسح منتخب إيطاليا ضيفه مالطة برباعية نظيفة، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وتقدم المنتخب الإيطالي في الدقيقة 22 عن طريق جياكومو بونافنتورا، قبل أن يضيف دومينيكو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 سجل بيراردي الهدف الثاني له والثالث لإيطاليا، فيما اختتم ديفيد فراتسي الرباعية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف المتصدر منتخب إنجلترا، وبفارق الأهداف عن أوكرانيا في المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر يحتل منتخب مالطة المركز الخامس والأخير بدون رصيد من النقاط بفارق 7 نقاط خلف منتخب مقدونيا الشمالية.

من جانبه، فاز المنتخب المجري على نظيره الصربي بنتيجة 2-1، ضمن الجولة السابعة من المجموعة السابعة.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الصربي صاحب المركز الثاني.

وتقدم المنتخب المجري عن طريق بارنباس فارجا في الدقيقة 20، قبل أن يدرك ستراهينيا بافلوفيتش التعادل للمنتخب الصربي في الدقيقة 33.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة، استعاد المنتخب المجري تقدمه بهدف ثان سجله رونالد شالاي.

وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب الدنماركي على نظيره الكازاخي 3-1، ضمن الجولة السابعة بالمجموعة الثامنة.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 16 نقطة ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السلوفيني صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب كازاخستان المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف منتخب فنلندا صاحب المركز الثالث.

ويتذيل منتخب سان مارينو ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، بينما يحتل منتخب أيرلندا الشمالية المركز قبل الأخير برصيد ست نقاط.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، حيث سجل يوناس ويند الهدف الأول في الدقيقة 36، فيما أضاف زميله روبيرت سكوف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 58 عاد سكوف ليسجل الهدف الثاني له والثالث للدنمارك، فيما سجل يان فورجوفسكي الهدف الوحيد لكازاخستان في الدقيقة 58.

كذلك سجل منتخب ليتوانيا انتصاره الأول في التصفيات، عندما فاز على مضيفه منتخب بلغاريا بثنائية نظيفة ضمن الجولة السابعة من المجموعة السابعة.

ولعب منتخب بلغاريا أغلب أوقات المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد أندريان كراييف في الدقيقة 42 لحصوله على إنذارين.

ويدين منتخب ليتوانيا بالفضل في هذا الفوز لبيجوس سيرفيس الذي سجل هدفي الحسم في الدقيقتين 45 و55.

الفوز رفع رصيد ليتوانيا إلى خمس نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد بلغاريا عند نقطتين في المركز الأخير.

من جانبه، عزز منتخب سلوفينيا موقفه في صدارة المجموعة الثامنة بفوزه على ضيفه منتخب فنلندا بثلاثية ضمن الجولة السابعة.

وسجل منتخب سلوفينيا فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة في الوقت الذي تلقى فيه منتخب فنلندا هزيمته الثالثة مقابل 4 انتصارات.

ورفع منتخب سلوفينيا رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الدنمارك الوصيفة وأربع نقاط عن فنلندا صاحبة المركز الثالث.

وتقدم بنيامين سيسكو لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي بهدف لسلوفينيا من ضربة جزاء في الدقيقة 16 ثم عاد سيسكو وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 28 وتكفل ايريك جانزا بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.