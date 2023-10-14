ألمانيا تحول تأخرها لفوز على أمريكا في مباراة ناجلسمان الأولى

حقق المنتخب الألماني الفوز على نظيره الأمريكي بنتيجة 3-1 بعدما كان متأخرًا في أول مباراة للماكينات تحت قيادة المدرب جوليان ناجلسمان مساء السبت.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الألماني لخوض كأس أمم أوروبا 2024، التي يستضيفها على أراضيه الصيف المقبل.

وتولى ناجلسمان قيادة المنتخب الألماني في أول مباراة بعد تعيينه خلفا لهانزي فليك الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

تقدم المنتخب الأمريكي أولًا عن طريق كريستيان بولسيتش في الدقيقة 27.

لكن إلكاي جوندوجان أدرك التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 39، ثم سجل نيكلاس فولكروج الهدف الثاني في الدقيقة 58، فيما اختتم جمال موسيالا الثلاثية في الدقيقة 61.

وسيواجه المنتخب الألماني نظيره المكسيكي يوم الأربعاء المقبل في آخر تجاربه الودية في الشهر الحالي، قبل مواجهة تركيا والنمسا في نوفمبر المقبل.