4 إصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تسجيل 4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية.

وأكد جيش الاحتلال أنه يشن هجوما في لبنان بعد هجوم بالرصاص على قرية بشمال إسرائيل.

وأمس الأول قُتل الصحفي عصام عبد الله أثناء عمله مع مجموعة من الصحفيين قرب قرية علما الشعب المتاخمة للحدود الإسرائيلية حيث تبادل جيش الحتلال وحزب الله اللبناني إطلاق النار.

وتقوم القوات الإسرائيلية بحشد الدبابات والقوات على الحدود مع قطاع غزة استعدادا لاجتياح بري محتمل. وتخوض حربا مع مقاتلي حماس في غزة الذين شنوا هجوم "طوفان الأقصى" قبل أسبوع.

اقرأ أيضا:

مقتل مدنيين اثنين إثر قصف إسرائيلي في جنوب لبنان