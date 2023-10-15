الشباب يعلن صاحب تذكرة المليون ريال

كشف نادي الشباب عن اسم صاحب التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

وكان الشباب أعلن مؤخرا طرح تذكرة بسعر مليون ريال سعودي قبل مباراته المقبلة ضد الطائي تزامنا مع تدشين الملعب الجديد.

وأعلن الشباب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) صباح اليوم الأحد أن التذكرة المليونية حملت اسم "الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز".

وكتب الشباب: "بقيمة مليون ريال، التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي باسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز".

بقيمة "مليون ريال" التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي..

بإسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز 🏟️🔥🎟️ pic.twitter.com/g4J6BxhsX6 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 14, 2023

وتوفر تذكرة الضيافة لحاملها 4 مميزات، وهي مشاهدة مباريات الشباب طوال الموسم عبر مكان خاص في الملعب الجديد، وعضوية ذهبية للنادي، وحضور تمارين الفريق، بجانب الحصول على قميص موقع من جميع اللاعبين في الفريق.

ويستعد الشباب لمواجهة الطائي في الملعب الجديد يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط بعد مرور 9 جولات، حيث حقق انتصارين فقط هذا الموسم، فيما يحتل الطائي المركز الـ16 وفي جعبته 7 نقاط.