أمريكا تعرض على مواطنيها في إسرائيل الإجلاء بحرا

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعرض على الأمريكيين المقيمين في إسرائيل وأقاربهم الإجلاء بحرا من مدينة حيفا إلى قبرص غدا الإثنين.

رفضت السلطات المصرية عبور الأجانب ومنهم أمريكيون من معبر رفح البري مع قطاع غزة، وفقا لما نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصادر مطلعة في القطاع.

وقالت القناة، المقربة من السلطات في مصر، إن "الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر، دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا".

وأضافت القناة، نقلا عن مصادر مصرية مطلعة، أن "السلطات رفضت أن يكون المعبر مخصصا لعبور الأجانب فقط"، مبينة أن "الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، السبت، إن الحكومة الأميركية تشجع رعاياها في غزة على التحرك جنوبا نحو معبر رفح مع مصر ليكونوا مستعدين لإعادة فتحه المحتملة وسط الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي بعد هجوم حركة حماس في إسرائيل التي ردت بقصف القطاع.