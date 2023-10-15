جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 279 من قواتنا و126 أسيرا في غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 279 على الأقل من جنوده منذ 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن عدد المحتجزين المؤكد في غزة يصل إلى 126.

وأضاف أنه سيواصل السماح للمدنيين الفلسطينيين الفارين من القتال في قطاع غزة بالنزوح جنوبا داخل القطاع، مضيفا أن مئات الآلاف استجابوا بالفعل لأمر الإخلاء.

في السياق، أعلن عن منطقة تقع في نطاق 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية منطقة محظورة على المدنيين وقال إنه يعطل عمدا خدمات نظام تحديد المواقع بالمنطقة وعلى الجبهة الجنوبية مع غزة في إطار عملياته.

وقال كبير المتحدثين العسكريين الأميرال دانيال هاجاري على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إن تعطيل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) يمكن أن يؤثر على عمل التطبيق.

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