مقتل شخص وإصابة 3 في هجوم حزب الله اللبناني على شمال إسرائيل

قال حزب الله اللبناني ومسعفون إسرائيليون إن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخا على قرية بشمال إسرائيل اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال المسعفون في بادئ الأمر إن شخصين أصيبا في الهجوم الذي استهدف قرية شتولا وهي منطقة زراعية متاخمة للحدود تقع في الجهة المقابلة لبلدة عيتا الشعب اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يقصف لبنان ردا على الهجوم.

وأظهر مقطع مصور من شتولا جرى تداوله عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر، جنديا يتفقد رجلا ملطخا بالدماء غير قادر على الحركة ويرتدي ملابس مدنية.