سباليتي بعد الرباعية: لم نتعامل مع مالطة باستخفاف

أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني للمنتخب الإيطالي أن فريقه حقق عددا من المكاسب بالفوز على منتخب مالطة 4 / صفر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) .

وحقق المنتخب الإيطالي الفوز مساء أمس السبت في الجولة السابعة من التصفيات ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة من التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأوكراني وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الإنجليزي المتصدر.

ويلتقي المنتخبان الإيطالي والإنجليزي بعد غد الثلاثاء في الجولة الثامنة من التصفيات.

وحقق المنتخب الإيطالي أمس انتصاره الثاني في ثلاث مباريات خاضها منذ تولي سباليتي المسؤولية قبل عدة أسابيع خلفا للمدرب روبرتو مانشيني، الذي استقال من منصبه.

وقال سباليتي، في تصريحات على الموقع الإلكتروني للاتحاد الإيطالي للعبة: "حصدنا ثلاث نقاط مهمة من مباراة لم نتعامل معها باستخفاف. تطور مستوانا كمجموعة؛ حيث نتطلع بشكل متزايد للأداء المتماسك والجماعي".

وأوضح: "هذه المباريات تساعدنا على تفهم مدى قدرتنا على التعامل مع المساحات الصغيرة وما إذا كنا نستطيع أن نصبح الفريق عالي المستوى في فترة وجيزة. ورغم معاناتنا قليلا، كان التركيز على حرمان المنافس من القيام بالهجمات المرتدة، ونجحنا في عدم السماح لهم بالتسديد على المرمى".