سلسلة تاريخية سلبية تهدد المنتخب السعودي

حقق المنتخب السعودي ثاني أطول سلسلة لا فوز في تاريخه بعد تعادله مع نظيره النيجيري.

وتعادل المنتخب السعودي مع نظيره النيجيري بهدفين لكل منهما في مباراة ودية استضافها ملعب مدينة بورتيماو البرتغالية.

واستمرت معاناة اللا فوز بالنسبة لمنتخب السعودية للمباراة السابعة على التوالي.

وباتت تلك المرة الخامسة التي يعجز فيها الأخضر عن الفوز لمدة 7 مباريات، والأولى منذ 17 عاما وتحديدا عام 2006، وفقا لموقع "المنتخب السعودي" الإلكتروني.

وأوقف التعادل مع نيجيريا مسلسل هزائم المنتخب المتتالية التي بلغت 6، منذ الانتصار على اليمن بهدفين دون رد في كأس الخليج 2023 خلال شهر يناير الماضي.

وتتكون السلسلة السلبية الأطول في تاريخ المنتخب السعودي من 10 مباريات دون فوز، وذلك من 28 أكتوبر 1981 وحتى 26 مارس 1982.

يذكر أن المنتخب السعودي سيلتقي بنظيره المالي يوم الثلاثاء المقبل، وهي المباراة التي سيسعى فيها فريق المدرب روبرتو مانشيني لإيقاف سلسلة اللا فوز.

أكثر عدد مرات المباريات المتتالية بدون فوز في تاريخ المنتخب السعودي