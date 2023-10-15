سلسلة تاريخية سلبية تهدد المنتخب السعودي

حقق المنتخب السعودي ثاني أطول سلسلة لا فوز في تاريخه بعد تعادله مع نظيره النيجيري.
وتعادل المنتخب السعودي مع نظيره النيجيري بهدفين لكل منهما في مباراة ودية استضافها ملعب مدينة بورتيماو البرتغالية.
واستمرت معاناة اللا فوز بالنسبة لمنتخب السعودية للمباراة السابعة على التوالي.
وباتت تلك المرة الخامسة التي يعجز فيها الأخضر عن الفوز لمدة 7 مباريات، والأولى منذ 17 عاما وتحديدا عام 2006، وفقا لموقع "المنتخب السعودي" الإلكتروني.
الأخضر يستأنف تدريباته بعد ودية منتخب نيجيريا📝⬇
🔗 https://t.co/8q6LwfMMn5 . #الأخضر_في_أكتوبر pic.twitter.com/B81BrQWaHg
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 14, 2023
وأوقف التعادل مع نيجيريا مسلسل هزائم المنتخب المتتالية التي بلغت 6، منذ الانتصار على اليمن بهدفين دون رد في كأس الخليج 2023 خلال شهر يناير الماضي.
وتتكون السلسلة السلبية الأطول في تاريخ المنتخب السعودي من 10 مباريات دون فوز، وذلك من 28 أكتوبر 1981 وحتى 26 مارس 1982.
يذكر أن المنتخب السعودي سيلتقي بنظيره المالي يوم الثلاثاء المقبل، وهي المباراة التي سيسعى فيها فريق المدرب روبرتو مانشيني لإيقاف سلسلة اللا فوز.
أكثر عدد مرات المباريات المتتالية بدون فوز في تاريخ المنتخب السعودي
- 10 مباريات - من أكتوبر 1981 إلى مارس 1982
- 7 مباريات - من نوفمبر 1976 إلى ديسمبر 1978
- 7 مباريات - من فبراير 1986 إلى مارس 1986
- 7 مباريات - من يناير 1995 إلى أكتوبر 1995
- 7 مباريات - من ديسمبر 2005 إلى فبراير 2006
- 7 مباريات - من يناير 2023 إلى أكتوبر 2023