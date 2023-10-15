الرياض تستضيف الجولة الأخيرة لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز

تستضيف مدينة الرياض الجولة الـ 15 والأخيرة لبطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز خلال الفترة من 26 ــ 28 من أكتوبر الجاري.

تعد جولة لونجين سلسلة دولية مرموقة لقفز الحواجز تضم أفضل رياضيي الفروسية في العالم الذين يتنافسون في مواقع مميزة حول العالم.

كانت الرياض قد استضافت العام الماضي الجولة الختامية من جولات لونجين العالمية، بمشاركة الفرسان النخب العالميين ضمن المصنفين الـ 30 الأوائل وفق الاتحاد الدولي للفروسية.

أفرد موقع البطولة مساحة واسعة للحديث عن الرياض وتفاصيلها، حيث نشر أن "عشاق قفز الحواجز يترقبون بفارغ الصبر الفصل القادم المثير في الرياض".

أضاف "كل الأنظار ستتوجه للرياض النابضة بالحياة، حيث تعرض هذه المدينة العالمية حقًا مزيجًا من التاريخ والحداثة، وتعد بأن تكون مضيفًا استثنائيًا للجولة الختامية لبطولة 2023".

ستقام البطولة في الأرض الواقعة شرق مركز الملك عبدالله المالي، حيث بدأت شركة رياضة الفروسية للفعاليات والمملوكة بالكامل للاتحاد السعودي للفروسية بالعمل على تجهيز الموقع وبناء جميع المرافق التي يتطلبها استضافة بطولة عالمية بهذا الحجم, إذ سيشهد مقر البطولة إنشاء قرية للفعاليات المصاحبة بما يتناسب مع جميع أفراد العائلة بالإضافة إلى المطاعم ومناطق الترفية.