جيرارد يحسم مصير لينجارد مع الاتفاق

وجد الإنجليزي جيسي لينجارد نفسه ضمن خيارات مواطنه الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وكان نادي الاتفاق قد وافق في سبتمبر الماضي على قبول طلب اللاعب الإنجليزي الانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لمدة شهر.

وأوضح النادي في بيان "يأتي اختيار لينغارد للاتفاق لما يمتلكه من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي".

واقترب لينجارد من التوقيع للنادي الشرقاوي بطلب من المدرب جيرارد، لكنه لن يتمكن من المشاركة حتى بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقاً لـ"سكاي نيوز".

ولعب لينجارد في مباراة ودية وسجل ضد الخالدية البحريني، مع استمرار المحادثات حول العقد الذي سيقدم.

وتعادل الاتفاق مع نظيره فريق الخالدية البحريني بنتيجة 2 - 2 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب نادي الاتفاق.