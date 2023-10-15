نجم باراجواي: تلقيت تهديدات بسبب ميسي

كشف لاعب منتخب باراجواي توني سانابريا، عن تلقيه تهديدات بسبب ما حدث بينه وبين ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، في مباراة المنتخبين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة التي حققت خلالها الأرجنتين الفوز 1-0 اتهامات لأنطونيو سانابريا بالبصق على ميسي، بعد مشادة كلامية بينهما.

وكتب سانابريا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أجد نفسي مضطرا للحديث ونفي ما حدث الليلة الماضية، فقط لأنني أرى أن عائلتي تأثرت وتلقيت تهديدات متعددة بسبب حدث لم يحدث أبدًا".

وأضاف: "لن أفعل شيئا مماثلا تجاه زميل في المهنة، أو أي شخص آخر احترامًا لهم. ما النموذج الذي سأعطيه لبناتي بارتكاب مثل هذا الفعل؟ أوصيكم بمشاهدة جميع الصور الخاصة بالواقعة".

وعلق ميسي على الواقعة عقب المباراة، قائلًا: "الحقيقة أنني لم أشاهد الواقعة. أخبروني في غرف الملابس أن أحدهم بصق علي".

وتابع: "حقا لا أعرف من هذا اللاعب. لم أر الأمر فقط أخبروني بما حدث".

وختم ميسي: "لا أريد أن أمنح الأمر أهمية؛ حيث أنه سيتحدث عن الأمر في كل مكان وسيزداد الأمر سوءا وسيصبح معروفا، وبالتالي من أفضل تركه في ذلك المكان".