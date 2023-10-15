السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في القاهرة.

وقال الرئيس المصري لبلينكن في تصريحات مصوّرة، إن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا.

وأضاف السيسي أن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

وتابع: "غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب، نبذل جهودا لاحتواء الموقف في غزة وضمان عدم تدخل أطراف أخرى".

وعبّر السيسي عن أمله في أن يكون اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي فرصة لإيجاد حل للأزمة الحالية، التي وصفها بالخطيرة، وقد يكون لها تداعيات على الشرق الأوسط بكامله.

وشدد الرئيس المصري على أنه "من المهم خفض التوتر وتيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

من جهته، قال بلينكن: "يجب ضمان عدم تكرار هجوم حماس وحماية المدنيين".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أنه "يجب أن نصل إلى سبيل للمضي قدما نحو مكافحة نهج حماس".

وأضاف بلينكن: "نؤكد أهمية حصول الفلسطينيين على حقوقهم لكن ليس وفقا لنهج حماس".

وكان وزير الخارجية الأميركي وصل إلى القاهرة، الأحد، على أن يعود إلى إسرائيل الاثنين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد جولة شملت 6 دول عربية لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.