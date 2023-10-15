موسكو تسترد 34 من أبناء عناصر داعش في سوريا

أعلنت روسيا يوم الأحد عن عودة 34 طفلاً من أبناء مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من سوريا، وذلك بالتعاون مع السلطات السورية والإدارة الذاتية الكردية.

قالت المفوضة الروسية لشؤون الأطفال، ماريا لفوفا-بيلوفا، عبر تطبيق "تلغرام": "أطفال روس في وطنهم"، وأضافت أن عدد هؤلاء الأطفال يبلغ 34 وأعمارهم تتراوح بين 4 و16 عاماً. ونشرت صوراً للأطفال وهم في حضن البالغين بجوار وداخل طائرة تحمل ألوان العلم الروسي.

وعبّرت لفوفا-بيلوفا عن امتنانها للمسؤولين السوريين على دعمهم وللجانب الكردي على التعاون الإنساني. وأشارت إلى أن الأطفال والمراهقين الذين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في منطقة شرق الفرات تم تسليمهم إلى أهاليهم.

إقرأ أيضًا:

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة