الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي لـ2506

شهدت فلسطين منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر ارتفاعاً في عدد الضحايا، حيث بلغ عدد الشهداء 2506 بينما بلغ عدد الجرحى نحو 10400، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ووتوزعت هذه الأعداد بين قطاع غزة والضفة الغربية.

في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 2450 والجرحى وصلوا إلى 9200، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 56، بعد استشهاد الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاماً) في بلدة بيتا جنوب نابلس. وزيادة عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الأرقام ليست نهائية ومن الممكن أن ترتفع بسبب وجود عدد كبير من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي لمنازلهم.

وتعاني المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الطبية. وتمثل هذه الأحداث حالة إنسانية مدمرة وتحتاج إلى تحرك دولي فوري لحماية المؤسسات والكوادر الصحية وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الصحية.

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