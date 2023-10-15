بعد رفضه تدريب الشباب.. البلجيكي كليمنت يقود رينجرز الأسكتلندي

أعلن رينجرز الأسكتلندي اليوم الأحد تعيين البلجيكي فيليب كليمنت مدربًا جديدًا للفريق، بعدما رفض تدريب الشباب.

كليمنت، صاحب الـ49 عامًا، سيقود رينجرز بديلًا لمايكل بيل، الذي رحل مطلع أكتوبر الجاري.

وكان كليمنت قريبًا من التعاقد مع الشباب، إذ دخلت إدارة النادي في مفاوضات جادة مع المدرب البلجيكي، الذي رحل عن موناكو الفرنسي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" في وقت سابق فإن المدرب البلجيكي أجرى زيارةً سريةً إلى الشباب، اطلع خلالها على منشآته، كما اجتمع مع الإدارة الجديدة، تمهيدًا لتوقيع العقود.

لكن تقارير بلجيكية أفادت بأنه رفض عرض الشباب في النهاية، لأسباب أسرية.

وسيتولى كليمنت تدريب الفريق الذي يحتل المركز الثاني حاليا في الدوري الأسكتلندي، بفارق 7 نقاط خلف المتصدر وحامل اللقب فريق سيلتك.

وقال كليمنت في تصريحات للموقع الرسمي لرينجرز "أنا فخور بتعييني كمدرب جديد للفريق، وأود توجيه الشكر للإدارة على منحي تلك الفرصة".

وأضاف "أنا متحمس لانتهاز هذه الفرصة للنجاح في واحد من أكبر الأندية الأورويبة وذلك من خلال 4 بطولات فيما تبقى من الموسم الحالي وما بعده".

وتولى كليمنت مسؤولية تدريب موناكو الفرنسي في يناير 2022، حيث أنهى الفريق الموسم الأول لكليمنت في المركز الثالث، لكنه غادر الفريق في يونيو من العام الجاري وذلك بعد عام ونصف من توليه المسؤولية.