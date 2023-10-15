بايدن: قادرون على دعم كل من أوكرانيا وإسرائيل في نفس الوقت

أشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى أن الولايات المتحدة لديها القدرة على دعم كل من أوكرانيا وإسرائيل في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعد أقوى دولة في تاريخ العالم.

وأكد بايدن أن بإمكان الولايات المتحدة القيام بذلك والاهتمام بكلا الأمور، أي دعم إسرائيل وأوكرانيا، مع الحفاظ على الأمن الدولي.

وفي نهاية المقابلة، طرح سؤالًا تساؤليًا حيث قال: "إذا لم نكن نحن، فمن؟"، مما يظهر التزام الولايات المتحدة بدعم الحلفاء والتحلي بالمسؤولية في الشؤون الدولية.

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