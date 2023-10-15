الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة هو كارثي

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، أكد أن الوضع في قطاع غزة هو كارثي، وأن غرف العناية المركزة مكتظة بالمرضى. وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي تحسن في موافقة سلطات الاحتلال على دخول المساعدات إلى القطاع، على الرغم من جاهزية كل المساعدات والطواقم الطبية في الجانب المصري من معبر رفح.

وأكد المنظري أن الأولوية الآن هي توفير الأدوية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ورعاية الأمومة. وأشار إلى أن هناك نحو 25 ألف سيدة حامل في غزة، بمعدل 450 ولادة يوميا، وأن كلهن بحاجة للرعاية، وأن المواليد أيضا بحاجة للرعاية.

وأوضح أن إسعافات إصابات القصف، بما في ذلك الحروق والكسور، تعاني من نقص كبير، مشيراً إلى أن المنظمة تمكنت من توفير 4 ملايين دولار من المساعدات، وأن هناك كميات أخرى ستصل من المركز اللوجستي في الإمارات. وأضاف أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي معلومات حول موعد فتح المعبر، وأنهم يتواصلون مع الجانب الإسرائيلي ولكن لا يتم الحصول على إجابة واضحة.

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