التشيك تتمسك بآمال التأهل لـ”يورو 2024″ بالفوز على جزر فاروه

تمسك منتخب التشيك بآمال التأهل لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بعدما حقق فوزًا صعبًا بهدف على ضيفه جزر فاروه، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة لمباريات المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل.

وسجل توماس سوسيك هدف الفوز للمنتخب التشيكي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وعاد منتخب التشيك لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الماضيتين بالمجموعة.

وارتفع رصيد منتخب التشيك إلى 11 نقطة، ليحتل المركز الثاني مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، في حين توقف رصيد منتخب جزر فاروه عند نقطة في قاع ترتيب فرق المجموعة.

من جانبه، خطف منتخب سويسرا تعادلا صعبا بنتيجة 3-3 مع ضيفه منتخب بيلاروس ضمن المجموعة التاسعة.

ورفع منتخب سويسرا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بالمجموعة، بفارق نقطتين عن المنتخب الروماني صاحب المركز الثاني والذي سيواجه منتخب أندورا صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين في وقت لاحق من اليوم.

أما منتخب بيلاروس فيأتي في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب كوسوفو صاحب المركز الرابع وخمس نقاط خلف منتخب الكيان الصهيوني صاحب المركز الثالث.

وتقدم منتخب سويسرا عن طريق شيردان شاكيري في الدقيقة 28، قبل أن يدرك ماكس أبونج التعادل لمنتخب بيلاروس في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 69 سجل دينيس بولياكوف الهدف الثاني لمنتخب بيلاروس، قبل أن يضيف زميله ديمتري أنتيلفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 89 سجل مانويل أكانجي الهدف الثاني للمنتخب السويسري، وبعده بدقيقة واحدة سجل زميله زكي أمدوني هدف التعادل.

وفي المجموعة الأولى من التصفيات ذاتها، ضاعف المنتخب الجورجي أوجاع ضيفه قبرص، بالفوز عليه برباعية نظيفة.

وجاءت أهداف المباراة الأربعة في الشوط الثاني، حيث افتتح أوتار كيتيشفيلي التسجيل لجورجيا في الدقيقة 46، قبل أن يضيف زميلاه خفيشا كفاراتسخيليا وليفان شينجيليا الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 58 و82 على الترتيب.

واختتم جيورج ميكوتادزي مهرجان الأهداف الجورجية بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد منتخب جورجيا إلى 7 نقاط لكنه بقي في المركز الرابع، بينما ظل منتخب قبرص في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعد أن انهزم في مبارياته السبع في التصفيات حتى الآن.