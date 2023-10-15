مباراة بـ8 أهداف.. الشباب يخسر ودية استعدادًا لاستئناف دوري روشن

تعرض الشباب لهزيمة مفاجئة على يد ضيفه هجر، صاحب المركز الـ16 في دوري "يلو" (دوري الدرجة الأولى)، بنتيجة 3-5 في مباراة ودية جمعتهما مساء اليوم الأحد، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن للمحترفين.

ولعب الشباب المباراة بقيادة الأرجنتيني خوان براون بتشكيل مكون من: فواز القرني، فواز الصقور، نادر الشراري، إياجو سانتوس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، ماجد كنبة، إيفر بانيجا، هتان باهبري، كارلوس جونيور.

وأنهى الشباب الشوط الأول متقدمًا بهدفين لواحد، حيث نجح هتان باهبري، وكارلوس جونيور في تسجيل الثنائية.

لكن الشوط الثاني شهد "ريمونتادا" لهجر بتسجيله 4 أهداف جاءت عن طريق حمد القويزاني، وأدريانو، ونواف بوعامر، وعبدالرحمن بورديم، فيما سجل الهدف الثالث للشباب حسين الصبياني.

🔚 نهاية المباراة#الشباب 3 🆚 هجر 5

⚽️ هتان باهبري

⚽️ كارلوس جونيور

⚽️ حسين الصبياني#يلا_شباب pic.twitter.com/YucPSQrMfZ — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 15, 2023

ويحتل الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط فقط، من انتصارين، 3 تعادلات.

ويستعد الشباب لملاقاة الطائي يوم السبت المقبل ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.