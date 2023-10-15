واشنطن: الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في حديث لقناتي "العربية" و"الحدث"، أن "المدنيين الفلسطينيين لا يجب أن يعانوا بسبب أعمال "حماس". وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وكان بلينكن قد أكد في القاهرة أن الدول العربية التي زارها خلال جولته في المنطقة "متمسكة بألا يتسع نطاق النزاع مع إسرائيل". وأشار إلى أنه لا ينبغي أن يُسكب الزيت على النار في مكان آخر، معبرًا عن توجهات الشركاء في المنطقة بتجنب تصاعد الصراع إلى مناطق أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة تشهد حالة من التوتر الشديد بعد التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل، إضافة إلى التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

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