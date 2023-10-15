الجيش الروسي يستهدف قاعدة لإصلاح المعدات لمسلحين في سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية نفذت ثلاث غارات جوية على قاعدة تابعة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية في سوريا.

وأوضح كوليت أن هذه الضربات جاءت رداً على القصف المتواصل الذي تتعرض له مواقع القوات الحكومية السورية والمدنيين من قبل هذه التشكيلات غير الشرعية.

وأشار كوليت إلى أن الضربات أسفرت عن حيازة القوات الروسية على أكثر من 20 مسلحاً، وتدمير ملاجئ وورش إصلاح للدبابات ومركبتين قتاليتين للمشاة، بالإضافة إلى تدمير نحو عشر شاحنات صغيرة.

كما أفاد كوليت بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل ست قذائف في منطقة خفض التصعيد في إدلب من قبل الجماعات الإرهابية، حيث سقطت خمس قذائف في إدلب وقذيفة واحدة في اللاذقية.

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