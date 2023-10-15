رئيس فلسطين يرفض تهجير شعبه من قطاع غزة

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبومازن" اتصالاً هاتفيًا مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لمناقشة آخر تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين. وأكد الرئيس عباس على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورًا وحماية المدنيين، بالإضافة إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة وتوفير المستلزمات الأساسية.

كما أعرب عن رفضه التام لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأشار إلى أن ذلك سيكون نكبة ثانية للشعب الفلسطيني. وأكد على ضرورة إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين.

من ناحيته، أكد الرئيس مادورو تضامنه وتضامن الشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيهم لاستعادة حقوقهم المشروعة. كما أعلن عن قرار بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة ودعا إلى تحقيق السلام والأمان في المنطقة.

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